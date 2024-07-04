Nilüfer Belediyesi tarafından restore edilerek hizmete açılan Misi Sanat Evi, KONSERVE: Kentlerarası Misafir Sanatçı Programı Ağı projesi kapsamında misafir sanatçıları ağırlıyor. 3 hafta boyunca Misi’de konaklayacak olan sanatçılar, deneyimlerini sergiye dönüştürecekler.

Nilüfer Belediyesi, Avrupa Birliği desteğiyle, İKSV yürütücülüğünde gerçekleşen Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı tarafından desteklenen KONSERVE: Kentler Arası Sanatçı Değişim ve Misafirlik Programı Ağı kapsamında şehir dışından gelen misafir sanatçıları ağırlıyor. 21 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında Sanatevi’nde konaklayan sanatçılar Ayça Değirmenci, Çiğdem Üçüncü, Damla Yalçın ve Yekateryna Grygorenko, kentin ekolojik ve somut olmayan kültürel miras değerlerinden esinlenerek çeşitli eserler üretiyor.

Proje Yürütücülerinden Esra Okyay, sanatçıların geleneksel kültür üzerinden gözlemde bulunduklarını belirterek şöyle konuştu:

“Program kapsamında sanatçılar, kırsal mahallere giderek gözlem yapıyorlar. Bunlardan birisi de Misi. Gelen sanatçılar, bölgede geçirdikleri süre içinde geleneksel kültür, gündelik hayat, oraya ait alışkanlıklar üzerine bir gözlemde bulunuyor. Ama uzaktan bir gözlem değil. Burada 3 hafta boyunca hayatı birlikte yaşıyoruz aslında. Misililer ile komşuluk ediyoruz, hikayelerini dinliyoruz. Artık aramızda bir gönül bağı oluştu. Süreç sonunda her sanatçının kişisel deneyimleri, gözlemi bir esere dönüşecek. İzmir’de ve Nilüfer’de eserler sergilenecek. Ama amacımız Misi’yi anlatmak.”

Programa katılan sanatçı Damla Yalçın, “Sanatsal olarak kendimizi geliştirdiğimiz bir süreç oldu. Döndüğümüzde de burayla ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Ayça Değirmenci, ise programın kendisi için farklı bir deneyim olduğunu söyledi. Değirmenci, “Kendi çemberimden çıktığım bir deneyim oldu. Nilüfer Belediyesi’nin kültür ve sanat anlamında imrenilen bir belediye olduğunu düşünüyorum. Çalışmalarının devamını dilerim” diye konuştu.

Yekateryna Grygorenko ise birlikte kaldıkları sanatçılarla aynı zamanda birbirlerini de beslediklerini söyledi. Grygorenko, “Misi’nin çok derin bir hikayesi var. Burada Misi’nin seslerini kaydediyorum. Bu kayıtlar ile bir iş üreteceğim. Seslerin benim üzerimde uyandırdığı duyguları kağıda yansıtıyorum” dedi.

Programa eş zamanlı olarak Bursalı sanatçılar Merve Kubat,Merve Özel, Fevziye Özocak,Nuveyba Tahmaz veAli Yılmaz Sanat Kahvesi’nde Misi üzerine düşünüp, üretiyorlar. Sanatçıların eserleri süreç sonunda İzmir ve Nilüfer’de ziyarete açılacak.