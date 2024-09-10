Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (SAMEK) yeni dönem kayıtları 19 Eylül Perşembe başlıyor. Sanatın, zanaatın ve emeğin sembolü olan 16 farklı SAMEK merkezinde başvurular 30 Eylül Pazartesi günü sona erecek. Yeni dönem için kayıt yaptıran yüzlerce kursiyer yeteneklerini keşfederek farklı bir serüvene doğru yolculuğa çıkacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin çatısı altında olan sanatın, zanaatın, emeğin sembolü Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda (SAMEK) başvuru takvimi açıklandı. Bugüne kadar binlerce kişinin meslek sahibi olduğu, sanat öğrendiği ve sosyal yaşamına değer kattığı SAMEK’te yetenekler yeniden keşfedilecek, kursiyerler yeni bir sezonda farklı bir serüvene doğru yolculuğa çıkacak. Büyükşehir Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sanat ve Meslek Eğitimi kurslarımızda yeni dönem eğitimlerimizi başlatıyoruz. Karaman, Sapanca, Arifiye, Akyazı, Geyve, Karasu, Kocaali, Camili, Güneşler, Ozanlar, Tekeler, 32 Evler, Donatım Mutfak, Geri Dönüşüm Atölye, Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi ve Kent Orkestrası kurs merkezlerimizde 10 farklı alana yayılan ve alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştireceğimiz eğitimler için başvurularımız 19 Eylül Perşembe günü başlıyor ve 30 Eylül Pazartesi günü sona erecek” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Ön kayıtlar www.sakarya.bel.tr adresinden yapılabilecek. Ön kayıt sürecinin ardından 1-8 Ekim tarihleri arasında kesin kayıt işlemlerini kurs merkezlerinde gerçekleştireceğiz. Kayıt sürecinin ardından da eğitimlerimize başlayacağız. Detaylı bilgiye 444 40 54 (dahili 3434-3465-66-67-68) numaralı telefondan ulaşılabilir” ifadelerine yer verildi.