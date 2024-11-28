Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından düzenlenen 16’ncı Rekabet Kongresi, “Rekabet, Eğitim ve Teknoloji” temasıyla gerçekleşti. Kongrede, rekabetçiliğin artmasında eğitim ve teknolojinin önemine dikkat çekildi.

Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak ve sektörlerin gelişimine katkı sunmak amacıyla faaliyet gösteren Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından düzenlenen Rekabet Kongresi, ‘Rekabet, Eğitim ve Teknoloji’ ana temasıyla yapıldı. Üyesi olan 50 sektörel dernek üzerinden 34 sektörde faaliyet gösteren 13 bin işletme ve iş insanına hitap eden SEDEFED’in 20’nci yılının da kutlandığı kongrenin açılış konuşmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez, ülkelerin rekabetçiliği öne çıkaran unsurların başında eğitim ve teknolojinin geldiğini söyleyerek, "Teknolojik ürünleri üretmek dışında o ürünleri yapan teknolojilere sahip olmak da çok önemli. Bakanlık olarak bu konuda özellikle çalışıyoruz. Bunları olabildiğince yerli ve milli imkanlarla üretmek insan kaynağımızı daha nitelikli hale getirmek baş hedeflerimiz arasında. Bu alanda atılacak adımlar, ülkemize ve insanımıza çok daha refah getirecek" dedi.

"Memleketin esas büyük meselesi Ar-Ge ve teknoloji meselesidir"

Dönmez, "Ülkemizin Ar-Ge harcamaları yüzde 1,5’e doğru yaklaşıyor. Bu alanda özel sektörün payı artmaya başladı. Özel sektörün uzun vadeli Ar-Ge yatırımına önem vermesi lazım. Bakanlık olarak meslek liseleri alanında çalışmalar yapıyoruz. Memleketin esas büyük meselesi Ar-Ge ve teknoloji meselesidir. Türkiye’nin çok önemli araştırma altyapıları, araştırma merkezleri ve kamu kurumlarında çok önemli altyapıları bulunuyor. Bu alanlarda iş insanlarını daha fazla görmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Sanayi istihdamımız istikrarlı büyümesini sürdürüyor"

Dönmez, Türkiye’nin ekonomik krizlerden çok hızlı bir şekilde sıyrıldığını belirterek, "Uzun vadede istikrarlı bir büyüme performansı gösterdik. Sanayi istihdamımız istikrarlı büyümesini sürdürüyor. İmalat sanayi iş gücü verimliliği artışı, özellikle covid-19 sonrası dönemde ortalamanın üzerinde gerçekleşti" açıklamalarında bulundu.

“Rekabet artık bir liderlik mücadelesidir”

Teknolojideki değişim ve küreselleşme dikkate alındığında günümüzde adeta ‘hiper rekabet çağı’nın yaşandığını söyleyen SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, “Değişim hızının giderek arttığı bu dönemde, ayakta kalabilmenin ve fırsatları değerlendirebilmenin anahtarı çevik liderlik özelliklerine sahip yöneticilerden geçiyor. Rekabet artık bir liderlik mücadelesidir. Bu küresel yarışta yalnızca kaynaklara sahip olanlar değil, yenilikçi düşünen, cesur adımlar atan ve eğitimden teknolojik altyapıya kadar her alanda bütüncül bir yaklaşımla ilerleyenler kazanacak” dedi.

“Dijitalleşme ve yeşil dönüşümde kaybedecek bir günümüz dahi yok”

Türkiye’nin İsviçre merkezli Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü’nün (IMD) 2024 Dünya Rekabet Gücü Sıralaması’nda 67 ülke arasında 53’üncü sırada yer aldığını hatırlatan Erdem, “2023’e göre 6 sıra gerilediğimiz bu çalışmada, Türkiye için hukuki altyapıda reform, eğitimde ve iş gücü piyasasında iyileştirme, beyin göçünün azaltılması ve gelir eşitsizliğinin dengelenmesi öncelikli alanlar olarak vurgulanıyor. Ancak dikkat çekici bir durum var: Türkiye’ye yönelik öncelikli alanlar listesinde dijitalleşme henüz bir öncelik olarak görülmüyor. Çünkü maalesef ilk olarak diğer alanlardaki sorunlar çözüm beklediğinden dijitalleşmeye sıra gelmiyor. Öte yandan Singapur, İsviçre ve Danimarka gibi küresel rekabette lider olan ülkeler, yapay zeka, karbonsuzlaşma, Ar-Ge ve inovasyona odaklanıyor. Bu ülkeler, eğitimden teknolojik altyapıya kadar her alanda bütüncül bir yaklaşımla ilerliyor. İşte bu yaklaşım, bizim için de hedefimize ulaşmada artık bir zorunluluk olmalı. Özellikle dijitalleşme ve yeşil dönüşümde kaybedecek bir günümüz dahi bulunmuyor” diye konuştu.

“Teknolojiyi yalnızca kullanan değil, geliştiren de bireyler yetiştirmeliyiz”

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2023 İşlerin Geleceği Raporu’na göre de çalışan becerilerinin yüzde 44’ünün önümüzdeki beş yıl içinde değişeceğine dikkat çeken Erdem şunları söyledi: “Raporda her 10 çalışandan 6’sının yeni beceriler kazanması gerektiği belirtiliyor. Bu kapsamda dünya genelinde şirketler, çalışanları için analitik düşünce, problem çözme ve yapay zeka gibi alanlarda eğitim programları oluşturuyor. Bizim de ülke olarak gerek devlet gerek şirket politikalarıyla gençlerimizi ve çalışanlarımızı bu becerilerle donatmamız şart. Bu becerileri sağlamanın, dönüşümü gerçekleştirmenin temel taşı ise eğitim reformlarıdır. Rekabet gücümüzü artırmak istiyorsak eğitime daha fazla kaynak ayırmalı ve sistemimizi çağın gerekliliklerine uygun şekilde dönüştürmeliyiz. Teknolojiyi yalnızca kullanan değil, aynı zamanda geliştiren bireyler yetiştirmek zorundayız. Yani başarının formülü aslında belli: ‘İnsana Yatırım’.” Türkiye’nin rekabetçiliğinin önünün açılmasında etkili olacak en önemli unsurun güven ortamı olduğunu da anlatan Erdem, “Güven ortamı, toplumsal huzuru ve ekonomik kalkınmayı güçlü temellerle sürdürebilmemiz için bir zorunluluktur. Öngörülebilir ve adil bir yönetim yapısının varlığı, yatırımcıların yanı sıra toplumun tüm kesimlerinin de güvenini güçlendirecek ve ülkemize daha parlak bir gelecek sağlayacaktır” dedi.

Kongrede, sektörlerinin önde gelen isimleri ile akademisyenlerin konuşmacı veya moderatör olarak yer aldığı, “Türk İş Dünyasının Gelecek Rekabet Perspektifleri”, “Türkiye’nin Rekabetinde Yeni Açılımlar”, “Rekabet, Teknoloji ve Sürdürülebilirlik Buluşması”, “Türkiye’nin Eğitim ve Yetenek Gelişimindeki Büyük Sınavı”, “Türkiye’nin Küresel Pazarlarda Rekabeti” ve “Küresel Rekabette Yeni Güçlerimiz” başlıklı altı panel düzenlendi. Kongreye, SEDEFED çatısı altında bulunan 34 ana sektörden 50 derneğin temsilcileri ve iş insanları ilgi gösterdi.