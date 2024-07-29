Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 5 milyar dolarlık bir yatırımla elektrikli araç üretim kapasitesini yılda bir milyona çıkaracaklarını açıkladı. Bakan Kacır, merakla beklenen TOGG 4x4 için de tarih verdi. A Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, "Yüksek teknoloji merkezi kuracağız" dedi.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

HIT-30 NEDİR?

Geçtiğimiz hafta Cuma günü, Cumhurbaşkanımız tarihi bir açıklama yaptı. Türkiye'nin 2030 yılına kadar yaklaşık 30 milyar dolarlık bir kaynakla küresel düzeyde bir yüksek teknoloji üretim merkezi olmasını sağlayacak HIT-30 yüksek teknoloji üretim merkezini duyurdu. Türkiye, son 22 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sanayi ve teknolojide muazzam bir ivme ile büyüme kaydetti.

Organize Sanayi Bölgelerimiz (OSB) üretim üsleri haline geldi. Türkiye'deki OSB sayısı 191'den 361'e yükseldi. 43 endüstri bölgesi kurduk. Sanayide çalışan sayımız 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine çıktı. Sanayinin tüm sektörlerinde muazzam bir büyüme ve gelişme kaydettik.

"AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ"

Türkiye'de üretilen otomobil sayısı yaklaşık 350 binlerden 1 milyon 450 bine çıktı. Beyaz eşyada yıllık üretimimiz 6 milyon 700 binlerden 32 milyonun üzerine çıktı. Beyaz eşya üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ikinciyiz. Otomobil üretiminde Avrupa'da üçüncü, ticari araç üretiminde ise birinciyiz. Demir çelikte lider iki ülkeden biri Türkiye. Yıllık üretimimiz 16 milyon tondan 34 milyon tona yükseldi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIYOR

TOGG ile hayal denileni başardık. Togg'un üretim sürecinde karalama çalışmaları hep sürdü. Elektrikli araçlar konusunda daha fazlasını yapmalıyız. 5 milyar dolarlık bir kaynakla Türkiye'de elektrikli araç üretim kapasitesini yılda 1 milyona çıkaracağız.

TOGG 4X4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Önümüzdeki ay TOGG 4x4 üretime başlayacak. 2025 yılı TOGG'un senesi olacak.