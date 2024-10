Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “TUSAŞ’a gerçekleştirilen menfur saldırı, savunma sanayimizin hasımlarımızın hedefinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da düzenlenen bir programa katıldı. TUSAŞ’a gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonrası çalışanlar, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz” demişti. Kacır konuşmasında bu sözlerin altını çizerek savunma sanayinin hedef alındığını belirtti.

“Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Milli gelirimizi son 22 yılda 238 milyar dolardan 1,1 trilyon dolara çıkardık. 2002 yılında dünyanın en büyük 18. ekonomisi olan Türkiye, her yıl ortalama yüzde 5,4 oranında büyüyerek bugün satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi haline geldi. Sayılarını 191’den 362’e yükselttiğimiz organize sanayi bölgelerimiz ve kurduğumuz 45 endüstri bölgesiyle ülkemizi küresel üretim üssü hâline getirdik. Sanayimizin öncülüğünde ihracatımızı 36 milyar dolardan 262 milyar dolara çıkardık. Sanayi üretimini 3,2 katına çıkardık. İstihdamı 3,9 milyondan 6,7 milyona yükselttik. Jeostratejik ve jeopolitik konumumuz bize her daim tetikte ve her geçen gün daha güçlü olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Ne yazık ki güzel ülkemiz ne zaman şahlanışa geçse ayağına prangalar vurulmak isteniyor. Son 22 yılın kazanımlarının üzerine yeni hamleler bina etmeye başladığımız sırada Türkiye üzerinde yeni planlar kurgulanıyor, oyunlar oynanıyor, birlik ve beraberlik iklimimiz bozulmaya çalışılıyor. En son güzide kurumumuz TUSAŞ’a gerçekleştirilen menfur saldırı, savunma sanayimizin hasımlarımızın hedefinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Şunu herkes bilsin ki, bu hainlerin karanlık ve alçak eylemleri bizi yolumuzdan bir an bile alıkoyamayacak. Omuz omuza, sırt sırta çalışacağız. Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Savunma sanayi projelerimizi daha hızlı hayata geçireceğiz. Lider ülke, tam bağımsız Türkiye istikametinde yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Yer yüzünde adaleti tahkim edecek bir düzen yok”

"Dünya bu soykırımı canlı yayında seyretti" diyen Bakan Kacır, "İsrail, dünyanın gözü önünde 40 binden fazla insanı katletti. Çocukları, kadınları öldürdü. Camileri, kiliseleri, hastaneleri, okulları bombaladı. 2 milyon insanı yerinden yurdundan etti. Dünya bu soykırımı canlı yayında seyretti. Ve maalesef katliam adeta sıradanlaştı. Son dönemde bu saldırganlık Filistin topraklarını aştı. Lübnan’a uzandı. İnsanlığın karşı karşıya olduğu acı gerçek şudur: Yer yüzünde adaleti tahkim edecek bir düzen yok. Hakkı, hukuku muhafaza edecek bir küresel sistem yok. Masumları koruyabilecek bir uluslararası teşkilat yok. Ve biz bu çıplak gerçeklik karşısında hiçbir tereddüt etmeden bir şey yapmak zorundayız: O da Milli Teknoloji Hamlesidir. Bu hamleden vazgeçmemektir. Namerde muhtaç olmamaktır. Türkiye’mizin istikbalini, istiklalini kendi geliştirdiğimiz sistemlerle muhafaza edebilmektir. Savunma sanayiindeki teknolojik başarıları her alana taşıyabilmektir. Finans teknolojilerinde bağımsız olmaktır. Gıda teknolojilerinde, sağlık teknolojilerinde, tarım teknolojilerinde, enerji teknolojilerinde yerli ve milli kabiliyetlerimizi sonuna kadar geliştirmektir" dedi.