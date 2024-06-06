İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi ve Sancaktepe Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen “Kariyer ve İstihdam Fuarı” başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi ve Sancaktepe Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen “Kariyer ve İstihdam Fuarı” resmi törenle açıldı. Programa, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ilçe genelinde faaliyet gösteren 38 firma ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstihdama katkı sağlamak amacıyla işveren ile iş arayan vatandaşların bir araya geldiği fuarda stant kuran firmalar ziyaretçiler ile bire bir görüşerek kariyer planlamaları hakkında bilgi alışverişi yapıyor. 6-7 Haziran tarihlerinde devam edecek fuarda, katılımcılara belirlenen saatler içinde ileri mülakat teknikleri konusunda uzman kişilerce eğitim verilecek.

İlçe genelinde iş arayan vatandaşlar ile işçi arayan firmaları buluşturduklarını belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, “Sancaktepe için önemli bir gün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi istihdam ofislerimiz ile Sancaktepe Belediyemizin organize ettiği fuar için bir aradayız. İstihdam ülke için önemli bir sorun, işsizliğin ne kadar çok olması ülke ekonomisini ve insanlarımızın sosyal yaşam kalitesini etkiliyor. Büyükşehir 2019 yılından istihdam fuarları kapsamında önemli bir gayret gösteriyor. Yaklaşık 200 bin insanın iş sahibi olmasına vesile oldu. Kurumların işbirliği yapması en fazla halkımıza fayda sağlanacak. Sadece iş arayan vatandaşlarımız değil aynı zamanda nitelikli personel arayan firmalarımız da personel ihtiyacını karşılayacak. İstihdam ofisleri sadece Sancaktepe için değil İstanbul için, Türkiye için önemli bir şans. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.” diye konuştu.