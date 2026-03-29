Sancaktepe Belediyesi, uzun yıllardır devam eden tapu sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ediyor. İlçede bulunan Abdurrahman Gazi, Akpınar, Merve, Mevlana, Osman Gazi, Yenidoğan, Veysel Karani mahallelerinde yaşayan ve yıllardır tapularını bekleyen 54 hak sahibi vatandaş, düzenlenen törenle tapularına kavuştu.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, görev süresi boyunca 7. kez tapu dağıtımını gerçekleştirdiklerini ve amaçlarının tapu sorunundan arınmış bir Sancaktepe olduğunun altını çizerek, 'Amacımız tapu sorununu çözüme kavuşturup gündemimizden çıkarmaktır. Bugün 54 hak sahibi vatandaşımız tapularına kavuştular, tapu dağıtımları önümüzdeki günlerde de devam edecek. Sancaktepe'de tapusuz mülk kalmayacak. Sancaktepe'de ikamet eden her komşumuz kendi tapulu mülklerinde oturmuş olacak' dedi.

Yenidoğan Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen tapu töreninde hak sahibi vatandaşlara tapularını dağıtan Yeğin, göreve geldiği günden bu yana başlayan değişim süreci ile en büyük hedeflerinden birinin tapu sorunundan arınmış gündeminde tapu problemi olmayan bir Sancaktepe olduğunu belirtti.

'Mülkiyet sorununu çözme hususunda çalışmalarımız sürüyor'

Başkan Yeğin Sancaktepe'de tapusuz mülk kalmayacağını belirterek, 'Vatandaşlarımız ile özelikle yaz ayı boyunca gerçekleştirmiş olduğumuz mahalle günlerinde halkımız tarafından bizlere bildirilen sorunların çözüm noktasında çok gayret sarf ettik. Toplam 7 mahalleden 54 ailemizin yıllardır süren tapu sorununu devletimizin ilgili kurumları ile birlikte koordine ederek çözdük. Buradan özellikle bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için göreve geldik bugün de bu sorunu çözdüğümüz için çok mutluyum. Bundan sonraki süreçte ilçemizde bulunan diğer bölgelerde de tapu ve mülkiyet sorununu çözme hususunda çalışmalarımız sürüyor. Amacımız tapu sorunu çözüme kavuşturup gündemimizden çıkarmaktır. Hak sahiplerine tapu dağıtımları önümüzdeki günlerde de devam edecek. Sancaktepe'de tapusuz mülk kalmayacak. Sancaktepe'de ikamet eden her komşumuz kendi tapulu mülklerinde oturmuş olacak' şeklinde konuştu.

Tapu dağıtım töreni, yapılan konuşmaların ardından hak sahiplerine tapu teslimi ile sona erdi. Konu ile düşüncelerini dile getiren vatandaşlar, tapularını almanın mutluluğu ve huzurunu yaşadıklarını belirterek Belediye Başkanı Alper Yeğin'e teşekkürlerini iletti.