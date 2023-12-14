Biga Belediyesi’nin düzenlediği Kitap Festivali’nin 4’üncü gününde, eğitimci yazar Saniye Bencik Kangal, "Ailenizin Kumandası" adlı söyleşisiyle Biga’daki aileler ve çocuklar için bir söyleşi gerçekleştirdi.

Eğitimci yazar Saniye Bencik Kangal, "Ailenizin Kumandası" adlı söyleşide ailelerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları konular üzerine ipuçları sunarken, çocuklarla olan ilişkilerin güçlendirilmesine dair değerli öneriler içeren etkileyici bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi, Bigalı aileler arasında büyük ilgi gördü. Etkinlik çerçevesinde Saniye Bencik Kangal, katılımcıların sorularını yanıtladı ve kitaplarını imzaladı.

Biga Kitap Festivali yarın saat 20.00’de Beyhan Budak söyleşisiyle devam edecek.