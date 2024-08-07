Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal mahallelerde konforlu yol ağını genişletmeye devam ediyor. Bozova ilçesine bağlı Akmağara Mahallesinin 7 Km uzunluğunda ki yolu sathi asfaltla kapladı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kırsal ilçelerde sathi, stablize ve sıcak asfalt çalışmasını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Planlanan program dahilinde Şanlıurfalılara kaliteli ve konforlu ulaşım ağı sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Bozova ilçesine bağlı Akmağara mahallesinin yol sorununu çözdü.

Akmağara Mahallesindeki 7 kilometrelik yolda sathi asfalt çalışmasını tamamladı.

Uzun yıllar yollarının yapılmadığını ve bu nedenle zorluklar yaşadıklarını anlatan mahalle sakinleri yollarının yapılmasından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür ettiler.