SUBÜ Sapanca MYO’da ihtiyaçları karşılayamayan yemekhane ve kantinin yerine modern mimariye sahip olarak inşa edilen yeni bina, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu’nun yeni yemekhane ve kantin binası törenle açıldı. Eski yemekhane ve kantin binasının donanım açısından ihtiyaçları karşılamadığına değinen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Bütçemizi ve projemizi hazırlayarak üniversitemizin kurumsal kimliğine uygun, estetik ve işlevsel mimari özelliğe sahip, öğrencilerimizin istekleri ve ihtiyaçlarına cevap verecek yeni binamızı inşa ettik. 710 metrekarelik çelik yapı modern mimariye sahip binamızda 80 kişilik yemekhane ve 80 kişilik kantin yer alıyor. Üniversite olarak eğitim-öğretim, Ar-Ge ve topluma hizmete verdiğimiz önemi; fiziksel alanlarımızın kullanışlılığı ve estetiğine de veriyor, farklı ilçelerdeki birimlerimizde SUBÜ kurumsal kimliğini yansıtıyoruz. Binamızın yapımından emeği geçen herkese ve törene teşriflerinden dolayı sayın kaymakamımız ile belediye başkan yardımcımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.