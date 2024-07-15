TÜİK’in açıkladığı verilerle ÖTV oranlarının artmasının ardından, sigara ve alkol ürünlerinde başlayan zam furyası bugün de devam ediyor. Bir şarap grubuna daha zamlı ÖTV uygulandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) altı aylık üretici enflasyonu verilerini açıklamasının ardından alkollü içki ve sigaraya yansıtılan özel tüketim vergisi (ÖTV) oranı geçtiğimiz hafta artırıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni fiyat listesini X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ