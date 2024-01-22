Bu nedenle mutfağınızda aspiratör yoksa öncelikle onu taktırmalı ve her yemek yaparken aspiratörü çalıştırmalısınız. Bununla bir nebze sararmanın önüne geçseniz bile yıllar sonra dolaplarınızın sararması oldukça doğaldır.

Sararmaya karşı bir takım karışımlar uygulayarak sararan yerleri kimyasal olmadan doğal yollarla beyazlatabilirsiniz. İlk malzeme diş macunu. Evet yanlış duymadınız diş macunu ve diş fırçasıyla sararan mutfak dolabı kapaklarımızı beyazlatabiliriz. Tıpkı dişimizi fırçalar gibi dolaplarımızı özenle temizleyebiliriz.

Diş macunları sodyum loril sülfat maddesi içerdikleri için sürüldükleri zeminde temizleyici ve zararlı bileşenlerin orada tutunmalarını engelleyici bir malzeme olarak bilinir. Bir diğer kullanabileceğiniz malzeme karbonat ve su karışımıdır.

Bir kabın içerisine bir miktar karbonat ve su ekleyerek iyice karıştırıp ardından bu karışımı lekeli yüzeye bir bez yardımıyla uygulamak sararan dolap kapaklarını kolayca ilk güne döndürecektir. Karbonat içerdikleri nedeniyle beyazlatıcı olarak kullanılan bir maddedir.

Bir başka yöntem ise limon tuzu, karbonat ve sıcak sudur. Diğerine göre biraz daha etkili olan bu yöntemi de gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

Bulaşık deterjanı ve elma sirkesi yine yağ çözücü etkiye sahip diğer karşımdır. Bu iki malzemeyi birleştirip dolapların kapaklarını bu şekilde de temizleyebilirsiniz.