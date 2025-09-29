Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Eylül ayı basın toplantısını Belediye Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştiriliyor.

Başkan Bozbey, “Gelen suyu keşke açılışa gelseler de görseler. Dünya Sağlık Örgütü’nün kriterlerini uygulayarak Bursalıya su veriyoruz. Ona göre ekipmanlar aldık ve Bursa’da su çeşmeden içilir dedik. Ben çeşmeden içiyorum. Biz bakanlığın kriterlerinin haricinde Dünya Sağlık Örgütü’nün kriterlerini uyguluyoruz. Birçok element inceleniyor. Ama o arkadaşımızı tenzih ediyorum, araştırmadan söylemesi hiç hoş değil. Yağış 2021’de biraz yüksek görünüyor, sonra düşüş trendi devam etmiş durumda. Acil Eylem Planı kapsamında su kesintisi yapılmazsa yarından itibaren 6 günlük suyumuz kalıyor. Yağmurun etkisi azalmadı ve normalde duruyor. Her gün Doğancı Barajı’nda 25 cm düşüyor. Ekim ayına giriyoruz ne olacağını bilmiyoruz. Biz her ihtimali göz önünde bulundurarak çözüm bulmak zorundayız. Yağmurlar devam ederse gerek kalmayacak. Eğer bypass hattını yapmasaydık çok daha zor durumdaydık” dedi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ