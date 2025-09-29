Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Eylül ayı basın toplantısını Belediye Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştiriliyor.

Başkan Bozbey, “Büyükşehir borçlarında azalma var. Şirket borçlarımız hemen hemen aynı. BUSKİ’ye baktığımızda 11.8 milyardan 22.5 milyara çıktı. Geçen sene Ekim ya da Kasım ayında BUSKİ ile ilgili konuyu gündeme getirdiğimizde, önümüzdeki yıl 25 milyara çıkacak dedik. Bu borcun buraya yükselmesi benim de isteğim değil. Ancak daha önceki yıllarda yapılan ihale ve projelerin getirdiği sonuç olarak demiştim ben. BUSKİ’yi şu an da Büyükşehir finanse ediyor. 10 sene öncesini düşünün Büyükşehir Belediyesi BUSKİ’den borç alıyordu. Geldiğimiz nokta bu arkadaşlar. Benim kurumum değil, Bursalıların kurumu. Bir yandan susuzluk var. Kuraklık çok büyük. Yeni su kaynakları oluşturmamız lazım. Oralara yatırım yapmamız gerekiyor. Diğer yandan mali kaynak zayıf. Bu durumun mutlaka tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Yeni yatırımların yapılmasına olanak sağlamamız lazım. Ben bir teşekkür etmekte kendini sorumlu biliyorum. 1,5 yıldır gelin vergilerinizi Bursa’da yatırın diye dedik, o iş insanlarına sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Toplam vergi arttı. İthalat yapan şirketlere bir teşekkürüm var. Gümrük müşavirlerinin etkisiyle 2 misli arttı. Bursa’mız için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT