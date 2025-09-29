Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Eylül ayı basın toplantısını Belediye Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştiriliyor.

TOPLUMSAL BİR OLAYA DOĞRU GİDİYOR

Bozbey, “Gençlerimizin düştüğü bağımlılık tuzağından kurtarmaya çalışıyoruz. Bugün artık Bursa’da 9 yaşına düştü. Aileleri ve çocukları eğitmek gerekiyor. O çocukları spora, müziğe yönlendirmek gerekiyor. Üzülerek belirteyim kentimizin en önemli sorunlarından bir tanesi. Aile içerisinde neler neler yaşanıyor. Gündeme etkin bir biçimde gelmesi lazım. Toplumsal bir olaya doğru gidiyor, iyi bir şey değil” dedi.