Bursa’da yaşanan orman yangınlarını değerlendiren Başkan Bozbey, “Geçtiğimiz günlerde 11 Eylül Bursa’mızın kurtuluşunda Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum. Kentimizde yangınlar bizlere çok büyük kayıplar yaşattı. Orada bulunan ağaçları düşünün. Sesleri de sosyal medyaya yansıdı. Milyonlarca canlı yok oldu. Yaklaşık 10.000 futbol sahası büyüklüğünde alanımızı kaybettik. Bunlar insan eliyle yapılan şeyler. Geçen yılda anız yakmayın diyoruz yakıyorlar, sigara atmayın diyoruz atıyorlar, plastik şişe bırakmayın diyoruz bırakıyorlar. Nilüfer Çayı’nda çalışma başlatmıştık, görmeniz lazım neler vardı neler, üzerini kenarlarını bir görseniz insanlığınızdan utanırsınız. Hiç mi vicdan yok insanlarda? Hiç mi doğaya saygı yok. Çocuklar çok daha duyarlı. 5 yaşında, 7 yaşında çocuklar daha duyarlı. Ama büyüklerimiz, üzgünüm arkadaşlar. Niye doğaya bu kadar hakaret ediyoruz biz? Mutlak ve mutlak çözümlenmesi lazım. O nesil 12. Sınıfa kadar iyi bir çevre eğitimi alırsa inanın bunlar doğayı kirletmezler. Maalesef bunu anlatmak zorundaydım. Bir taraftan temizle yeşert yaparken, buraların iyi korunması gerekiyor. 2025- 2026 eğitim yılı başladı. Okullarımıza da destekler yaptık. Büyükşehir olarak yatırımlarımız devam ediyor” dedi.

Bozbey, “Gençlerimizin gelecekle ilgili kaygılarını en aza indirmek derdimiz olmalı. Dünyada en akıllı kentlerinden ilk 7’si arasına girmiş bulunuyoruz. Vietnam’da yapılan yarışmada isteğimiz birinci sıraya girmek. Heyet tarafından izlendi, raporlar tutuldu. Bursa Kent Konseyi’miz gençlik çalışmalarına katkı sağlıyor. 17 ilçemizde gençlerimizle bir araya geliyorlar. Birçok alanımızda çeşitli projeleri beraber yapıyorlar. Sizlere bahsettiğim çalışmalarımızın bir kısmı. Çünkü geleceğe güvenle bakan güçlü ve özgüvenli bir Bursa için adım atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.