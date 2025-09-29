Barajlardaki doluluk oranlarını açıklayan Başkan Bozbey, “BUSKİ ’de su kaynaklarımız %85 Doğancı ve Nilüfer’den, %15 Uludağ’dan, %35’i 155 tane yeraltı su kuyularından karşılanıyor. Zaman zaman bu kuyular çöküyor yakınına bir daha açıyoruz. 250 metrelere indiğini söylemek istiyorum. Bu aslında bizim Bursa’mızın ne kadar kuraklık yaşadığının bir göstergesi. Doğancı’da %6,81, Nilüfer’de 0. Ortalama doluluk oranımız 3.3. Ortalama günlük kullanım 525.000 m². Maliyetimiz 80-85’e kadar yükseldi. Sürdürülebilir değil tabi ki. Bilim insanlarımızın raporlarına göre Türkiye ilk çölleşecek yerlerden. Tedbirlerinizi şimdiden alın diyorlar. Bilimsel anlamda belli, yine son zamanlarda Meteoroloji Örgütü’nün açıklaması var. 2050’de beklenen ısı 2025’te gerçekleşti ve üzerine çıktı. Bunun karşılığında buzullar eriyecek. Örneğin Marmara ile ilgili 1.6 milyon insanı etkileyecek bir durumdan bahsedildi. Denizin yükselmesi ile oluşacak bir felakette var. Deniz seviyesinin 1 metreyi geçen miktarda artacağı söyleniyor. Bakanlık, devlet olarak tedbirimizi şimdiden almak zorundayız. Bazen diyorlar deniz suyunun arıtılması. Programımızda yapabilir miyiz, ne kadara yapabiliriz diye var. Çınarcık’tan bypass hattı ile direkt olarak tünelle Doğancı Barajı’na aktarabilirsek arıtma tesisini rahatlıkla çalıştırabilecek duruma geliyoruz. Havzası dar, su birikme olanağı olmayabilir. Çınarcık Barajı’nda yaklaşık 150 milyon m² su toplanıyor. Buradaki suyun tamamını içme tesisi olarak değerlendirmek istedik. Biz bir bypass hattı yaptık. O isale hattına oradaki HES tesisi zarar verdi arkadaşlar. 3 kez patladı, revize etmek zorunda kaldık. Devlete satacakları en pahalı olan saatte hızla çekiyorlar. DSİ Bölge Müdürümüze teşekkür ediyorum, önce su ihtiyacı giderilecek dedi. Öyle bir çekiyorlar ki hidrolik sistemle bu sefer hatlarımız zarar görüyor. 150 milyonun 105 milyon m²’i kullanmalıyız. DSİ’ye bildirdik. Bu konuda hassasiyetini bölge müdürümüz ortaya koyuyor. İnşallah yağmurlar devam eder. Yapmış olduğumuz tesisten isale hattı 300 milyon liraya mal oldu. Biz bunu yapmasaydık, Eylül başında kesintiler olacaktı. Tek tasarruf edin dedik, tasarruf ettiler” dedi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT