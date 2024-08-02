Türkiye İş Bankası ve TÜDAV iş birliğiyle hayata geçirilen ‘Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları’ projesi kapsamında Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Erdek Kaymakamlığı ve Erdek Belediyesi ev sahipliğinde halk çalıştayı ve kıyı temizliği gerçekleştirildi.

Kuruluşunun 100. yılını kutlayan Türkiye İş Bankası, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak, ekolojik dengeye ve sürdürülebilirliğe destek olmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Bankanın, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) iş birliğiyle geçen yıl hayata geçirdiği ‘Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları’ projesi kapsamında Erdek’te halk çalıştayı gerçekleştirildi. Halkın ilgi gösterdiği çalıştaya yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler, çevre alanında çalışan sivil toplum örgütleri ve yerel halk katıldı. Ardından Narlı plajında kıyı temizliği yapıldı.

Çalıştayda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. M. İdil Öz ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ferhat Yalgın deniz çayırlarının, deniz canlılarının yaşamsal devamlılığı için önemine dikkat çekti. TÜDAV ‘Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları’ proje sorumlusu Su Ürünleri Mühendisi Zeynep Gülenç ise projenin ayrıntılarını ve projenin başlangıcından bu yana yapılan çalışmaları aktardı.

Halk çalıştayında denizlerimizin oksijen deposu olan deniz çayırları hakkında farkındalık eksikliği olduğuna işaret edilirken, deniz çayırlarının oksijen üretim kapasitesine sahip oldukları için denizlerin akciğerleri konumunda bulunduğu belirtildi.

Deniz çayırlarının denizdeki canlılara barınma, beslenme ve üreme noktasında yaşam ortamı sağladığı ve denizlerin biyoçeşitliliği için kritik öneme sahip olduğu anlatılırken, ayrıca karbon tutma özellikleri sayesinde iklim değişikliği ile mücadele eden özelliklerinin de altı çizildi. Deniz çayırlarının günümüzde birçok tehditle karşı karşıya olduğu belirtilirken, bunun kaynakları başta gemilerin ve teknelerin attıkları çıpalar, evsel ve endüstriyel atıklar olmak üzere yoğun kıyı kullanımı sonucu tahribat ve yasadışı balıkçılık faaliyetleri olarak sıralandı. Çalıştayda ayrıca deniz çayırlarının korunmasına yönelik çalışmaların etkili olması için konuya ilişkin farkındalığın ve bilincin artırılmasının önemi vurgulandı.

Bölge halkının katılımıyla yapılan kıyı temizliğinde 80 kg çöp toplandı

‘Denizlerin Geleceği: Deniz Çayırları’ projesi halk çalıştayının ardından Erdek ilçesine bağlı Narlı Köyü’nde yerel halkın ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla kıyı temizliği yapıldı. Çöplerin çoğunluğunu sigara izmariti ve plastik atıklar oluştururken, toplanan 80 kg ağırlığındaki çöpler Erdek Belediyesi görevlilerine teslim edildi.