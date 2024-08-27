Müzik sektöründeki en uzun soluklu hit parçaların altında imzası bulunan Soner Sarıkabadayı, geçtiğimiz yıl yayınladığı "Kendileri" ve "Seviyo muyuz?" hitlerinin ardından yeni şarkısı "Yangın Yangın"" ile 30 Ağustos'ta dinleyenleriyle buluşuyor. İSTANBUL (İGFA) - Türkçe müziğin benzersiz sesi Soner Sarıkabadayı, yeni teklisi "Yangın Yangın" için bütün hazırlıklarını tamamladı.

Sözleri ve Müzikleri Soner Sarıkabadayı'ya ait olan "Yangın Yangın" nin düzenlemesi Efe Can tarafından, mastering çalışması ise Ludwig Maier tarafından gerçekleştirildi. Şarkının klibi için yönetmen koltuğunda her zaman olduğu gibi Onur Oğuz oturuyor.