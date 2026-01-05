Sarıkamış’ta zorlu kış şartları altında vatanı savunurken şehadete yürüyen kahraman Mehmetçikleri anmak amacıyla gerçekleştirilen yürüyüş, Gürsu Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliği ile beraber gerçekleştirildi. Yürüyüşe Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen katılımcılar, Sarıkamış şehitlerini dualarla andı.

Dev Türk Bayrağı açan genç sporcular, vatandaşlar, spor kulüpleri, ve şehadet ruhunu yaşatan yüzlerce kişi şehitleri dualar ve sloganlarla andı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, "Sarıkamış Şehitlerimizin gönlümüzdeki yeri ve anlamı çok derin ve başka. Her sene Ericek Köyü’müzün Katırlı Dağı’na uzanan yollarında, şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Katılımcılar Ericek Adrenalin Park’ta son bulan yürüyüşü dualarla sona erdirdi.