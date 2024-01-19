Sarıyer’de yıkılma tehlikesi olan 50 yıllık harabe bina mahallede paniğe neden oldu. Binanın bir anda yıkılmasından korkan mahalleli, yetkililerin duruma müdahale edeceklerini söylemesine rağmen 1.5 aydır bir işlem yapılmadığını iddia etti.

Edinilen bilgiye göre, Sarıyer Reşitpaşa Girneli Sokak’ta bulunan 50 yıllık harabe bina, yıkılma tehlikesine karşın belediye ekipleri tarafından mühürlendi. Bina sakinlerinin de binayı boşalttığı öğrenildi. Etrafına sadece bir şerit çekilen binanın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olması vatandaşları tedirgin ediyor. Mahalleli binanın yakınından geçerken üzerlerine yıkılabileceği ihtimali nedeniyle büyük korku yaşıyor. İddiaya göre, mahalleye gelen belediyenin, binanın yıkılacağını açıklamasının üzerinden 1.5 ay geçmesine rağmen gelen herhangi bir işlem yapılmadığı iddia edildi.

"Ben çöp atmaya bile çıkarken üstüme gelecek diye korkuyorum"

50 senedir aynı mahallede yaşadığını söyleyen Emine Çanaklı, yıkılma tehlikesi olan bina nedeniyle büyük korku yaşadıklarını belirterek, “50 senedir ben buradayım. Bu bina da buradaydı gecekonduydu sonradan üstüne üstüne yaptılar seçim zamanlarında. Biraz durumu iyi olan başka yerden ev aldı gitti burası böyle bakımsız kaldı. Kimse de ilgilenmedi. Daha sonra belediye geldi bize tehlikesi olmasın diye mühürledi binayı fakat ardından belediyeden de kimse gelmedi. Ev sahipleri de tehlikeli yerleri kendilerince tıraşladılar. 1 buçuk ay önce belediye bir kez daha geldi. Zabıtalar bana binanın yıkılacağını söylediler. Ekipler bana ’1 hafta sonra akrabana ya da Kilyos’a gideceksin biz size haber vereceğiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden haber gelecek’ dediler 1 buçuk aydır kimse gelmedi. Herkes korkuyor. Ben çöp atmaya bile çıkarken üstüme gelecek diye korkuyorum. Herkes korku içinde özellikle rüzgarlı zamanlarda daha çok korkuyoruz” diye konuştu.