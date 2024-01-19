Bursa’da kaçak içkiyle mücadele sürüyor. Sahte alkol üreten bir imalathaneye baskında bir kişi gözaltına alınırken, 5 ton sahte alkole el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde sahte alkol üreten yerlere baskın düzenledi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üretilen yerleri tespit etti. Tespit edilen yerlere yapılan baskın sonucunda A.T.’ye ait depoda 5 ton sahte alkol ele geçirildi. A.T., ekiplerce gözaltına alındı.