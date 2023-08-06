Sarıyer’de dün sabah inşaat çalışmaları nedeniyle yolun çökmesi üzerine 2 binanın güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiği bölgede ekiplerin güvenlik şeridi çekerek önlem aldığı ancak herhangi bir çalışmanın yapılmadığı görüldü.

Sarıyer Ayazağa’da yaklaşık 7 yıldır süren inşaatın yanından geçen yoldaki çalışmalar nedeniyle dün sabah saatlerinde şiddetli bir gürültüyle yol çökmüş, yaşanan göçük sonrası 2 bina mühürlenerek, bina sakinleri tahliye edilmişti. İnşaat çalışmalarının devam ettiği alanda dün yaşanan göçük sonrası söz konusu alanda ekipler tarafından sadece güvenlik şeridi çekildiği ve herhangi bir çalışmanın yapılmadığı görüldü.

"Bize hiçbir yetkili çözüm üretmedi, biz binlerce defa belediyeye gittik, defalarca yalvardık"

Mahalle sakinlerinden Ahmet Özdemir, "1997 yılından beri bu sokakta yaşıyorum. Geçtiğimiz sene benim evin ön kısmı çöktü, bu sene burası çöktü. Fore kazık çaktıkları halde fore kazığın altını eşerek kazıkların ürkmesini sağlıyorlar. 2 tane dairemiz, komşumuzun evi kapanarak başka yere nakledildi belediye tarafından. Göz göre göre inşaat çöküyor. Mühendisi, mimarı, belediyesi, denetleyicisi nerede bunu bilmiyoruz. Bize hiçbir yetkili çözüm üretmedi, biz binlerce defa belediyeye gittik, defalarca yalvardık. Saçma sapan, her şeyi kılıfına uydurarak yürüyorlar. Biz inşaata karşı değiliz, yapılsın. Niye 1 metrenin kavgasını yapıyoruz da inşaat yola girmiyor? 1 metre de arka taraftan yapılsın. Yol dün çöktü ve ciddi şekilde insanlar dün kapının önüne inerek bana yalvardılar. Ben bir insanım, ben ne çözüm üreteyim size? Bu gece sabaha kadar çalışıldı ama devamı gelmedi. Bu kentsel dönüşüm olacaksa hep birlikte olsun, huzur içinde olsun. Yol yapma adı altında buraya girecek ama mahalle de buna müsaade edecek mi bilmiyorum’’ ifadelerini kullandı.

2022 yılında inşaat çalışmalarının devam ettiği alanda yine büyük bir gürültüyle çökme olmuş, meydana gelen göçük sonrası mahalle sakinlerinin yaşadığı mağduriyeti İhlas Haber Ajansı gündeme getirmişti. Olay sonrası Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç çökmenin yaşandığı alana gelerek, durum hakkında bilgi almıştı.