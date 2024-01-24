Enerjisa Enerji’nin hisselerinin tamamına sahip olduğu elektrikli araç şarj istasyonu operatörü Eşarj, İstanbul’da kurduğu son yüksek hızlı (DC) istasyon ile 2023 yılı sonuna kadar verdiği 81 ilde bin istasyon hedefine ulaştı.

Enerjide dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji’nin iştiraki olan Eşarj, 2023 yılı sonuna kadar 81 ilde bin şarj istasyonu sözünü yerine getirdi. Elektrikli araçlarla kesintisiz yolculuk deneyimini ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlayan Eşarj, elektrikli araç parkının yoğun olduğu Aqua Florya’da yüksek hızlı (DC) şarj istasyonu kurarak, bininci istasyonuna ulaşmış oldu.

Türkiye’nin artan şarj istasyonu ihtiyacına bin adet istasyon ile yanıt veriyor

2008 yılında kurulan şarj istasyonu oyuncusu olarak Eşarj, Türkiye’nin tamamında 700’den fazlası yüksek hızlı (DC) olmak üzere toplam bin istasyona ulaşmış durumda. Bu istasyonlarıyla 1800’e yakın soket ve 80 MW’ın üzerinde kurulu güce sahip olan Eşarj, global markaların elektrikli araç modelleri ile Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG’un satışlarının artması ile birlikte artan şarj istasyonu ihtiyacına cevap veriyor.

Türkiye’nin enerji dönüşümü için teknoloji ve altyapı yatırımları gerçekleştirdiklerini belirten Enerjisa Enerji CEO’su ve Eşarj Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, “Eşarj olarak birinci istasyondan bininci istasyona büyük bir dönüşüm ve gelişim hikayesinin oyun kurucularından biri olduk. Gerçekleştirdiğimiz birçok ilk ile sektöre ilham vermenin ve Türkiye Elektrikli Araç altyapısının yanı sıra herkes için daha iyi bir gelecek sağlayacak adımların öncüsü olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Eşarj olarak sadece elektrikli şarj altyapısı kurarak hızlıca istasyon çoğaltmayı değil, Türkiye’nin dört bir yanını müşterilerimize iyi bir deneyim sunmak ve değerli vakitlerini doğru değerlendirmelerini sağlamak adına hızlı şarj istasyonları ile büyümeyi hedefledik. İstasyonlarımızın konumlarını da ilgili noktalardaki araç trafiğine yani ihtiyacına ve potansiyeline göre belirledik. Yeni teknoloji yatırımlarımız ile hızımızı artırmaya ve şarjlanma işlemini kolay ve ülkemizin elektrikli araç dönüşümü için motive edici noktalar oluşturmaya odaklıyoruz. Kurulduğu ilk günden itibaren müşterileri ile başarılara atan Eşarj, bugün bininci istasyonunu açarak devreye alıyor. Türkiye’nin daha iyi bir gelecek yolculuğuna doğrudan katkıda bulunan Eşarj’ın önümüzdeki yıllarda da başarıyla gerçekleştireceği yeni hedefler için şimdiden çok heyecanlıyız. Tüm çalışma arkadaşlarıma verdikleri değerli katkılar için teşekkür ediyorum” dedi.

“Kurulduğumuz günden bu yana 1 milyona yakın şarjlanma ile rekor kırdık”

Bundan on yıl önce ilk şarjlanma ile başlayan yolculuğun bugün 1 milyon sınırına dayandığını belirten Eşarj Genel Müdürü Barış Altınay, “Eşarj, Türkiye’nin ilk ve en fazla hızlı şarj istasyonuna sahip şirketi olarak, bu geçişi destekleyecek gerekli şarj altyapısının oluşturulmasında ön saflarda yer aldı. Ülke genelinde 1.000 şarj istasyonu hedefi vermiştik ve bu hedefe koşarken tüketicilerin ihtiyaçlarını, artan talep noktalarını iyi belirleyerek buna göre yayılım gösterdik. Kurulduğumuz günden bu yana 1 milyona yakın şarjlanma gerçekleştirerek yeni bir rekor kırdık. Güvenilirlik, erişilebilirlik ve yenilikçiliğe olan bağlılığımız ve müşteri deneyimini ileriye taşımak adına yaptığımız iş birlikleri ile sunduğumuz fırsatlar, bizi gelişen emobilite ortamında önemli bir oyuncu olarak konumlandırdı. Önümüzdeki yıl hızlı şarjda lider pozisyonumuzu önemli güzergahlarla pekiştirirken müşteri odaklı hizmetlerimize de yenilerini eklemeyi planlıyoruz’’ dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sektörün alanında öncü şirketi olarak arka arkaya gerçekleştirdiği yatırımlar ve hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalar ile ‘ilklerin şirketi’ unvanına sahip olan Eşarj, bin istasyon hedefine ulaşma başarısını müşterilerine sunduğu yeni bir kampanya ile kutluyor. Tüm Eşarj müşterileri, 24-26 Ocak tarihleri arasında tüm Eşarj istasyonlarında yüzde 20 indirimli olarak araçlarını şarj edebilecek. Yıl boyunca süren otomotiv ve kart iş birliklerinin yanı sıra 3 gün boyunca indirim sağlayan bu kampanyanın detayları şirketin websitesinde yer alıyor.