Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan İbrice Limanı’nı açıklarındaki uçak, gemi ve su altı tarihi müzenin yerlerini belirlemek için şamandıralar denize bırakıldı.

Saros Körfezi’nde dalış turizmini daha da ileriye taşımak ve bölgenin zengin su altı tarihini ve doğal güzelliklerini dalış tutkunlarına sunmak amacıyla, su altına yerleştirilen uçak, gemi ve su altı tarihi müzesinin bulunduğu noktaları belirlemek için şamandıralar yerleştirildi. Dalgıçların da destek verdiği çalışmaları Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan da inceledi. Yılmaz ve Özcan, Saros’un su altı zenginliklerini keşfetmek isteyen herkesi bölgeye davet etti.