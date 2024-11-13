Trendyol Sanat, Türk çağdaş sanatının önemli genç temsilcilerinden Sarp Kerem Yavuz’un yapay zeka desteğiyle oluşturduğu “Topkapı’nın Kedileri” serisini, 13 Kasımdan itibaren sanatseverlerle buluşturuyor. Yalnızca 50 adet üretilen eser, Trendyol Sanat üzerinden satın alınabiliyor.

Trendyol Sanat, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının limitli edisyon eserlerini sanatseverlere buluşturmaya devam ediyor. 15 yıllık fotoğrafçılık deneyimini yapay zeka teknolojisiyle birleştiren Sarp Kerem Yavuz, dünyanın önde gelen müze ve uluslararası koleksiyonlarında yer alan özel fotoğraf serilerinin devamı niteliğindeki “Cats of Topkapı” (Topkapı’nın Kedileri) eserini GLOBART iş birliğiyle Trendyol Sanat’ta sanatseverlere sunuyor.

Alanında pek çok uluslararası ödüle layık görülen sanatçının son dönem fotoğraf serilerinin en yenisi olan “Topkapı’nın Kedileri”, İstanbul’un ikonik sokak kedilerine odaklanıyor. Topkapı Sarayı’nın da bulunduğu tarihi Fatih semtindeki sokak kedilerinden esinlenen seri, sanatçının denetimindeki yapay zekanın yorumuyla üretilen 10 adet portreden oluşuyor ve özel üretim kutularda sunuluyor.

"Eserimin Trendyol Sanat sayesinde daha fazla insana ulaşacak olmasından dolayı çok mutluyum"

Sarp Kerem Yavuz, eserin üretim yolculuğunu ve Trendyol Sanat platformunda yer almasını şöyle değerlendirdi:

“Herkesin birbiriyle daha fazla empati kurduğu bir dünyada yaşamak ve buna katkıda bulunmak istiyorum. Bunu sağlamanın en basit yolu da herkesin sanata erişebildiği bir dünyadan geçiyor. 50 edisyon ürettiğimiz ’Cats of Topkapı’ adlı eserimin Trendyol Sanat sayesinde daha fazla insana ulaşacak olmasından dolayı çok mutluyum. Bu seri, benim en büyük ilham kaynaklarımdan biri olan İstanbul’un sokak kedilerini yapay zeka ile yorumladığım 10 portreden oluşuyor. Kartpostal formundaki bu eserlerin her biri aslında birer hatıra objesi. Nasıl ki hafızamız bize bazen oyunlar oynuyor ve ben uzak diyarlarda yaşayan bir sanatçı olarak İstanbul’u düşlediğimde gerçek İstanbul’u değil, nostaljiyle kafamda oluşturduğum İstanbul’u düşlüyorsam, yapay zekanın oluşturduğu belki eksik, belki hatalı İstanbul aslında benim romantik hafızamdaki İstanbul”.

Yalnızca Trendyol’a özel 50 adet üretilen “Topkapı’nın Kedileri”, 20 x 25 cm ebatlarındaki ciltli kutularda, sanatçının imzasını taşıyan sertifika ile gönderiliyor. Sarp Kerem Yavuz’un “Topkapı’nın Kedileri” limitli edisyon serisine trendyol.com/trendyol-sanat/sarp-kerem-yavuz-x-trendyol-sanat-p-866251017?boutiqueId=61&merchantId=409609&utm_source=share adresinden ulaşılabilecek.