SASKİ ekipleri kuvvetli sağanak yağışın etkili olduğu saatlerde 125 kişilik ekiple sahada hummalı bir çalışma ortaya koydu. Meteorolojik verilere göre şehrin bazı noktalarında metrekareye 48 milimetre yağış düştü.SAKARYA (İGFA) - Günün ilk saatlerinden bu yana kuvvetli yağışın etkisinde olan Sakarya'da, ekipler mağduriyetlerin önüne geçilmesi için hummalı bir çalışma ortaya koyuyor.

SASKİ'DEN HIZLI MÜDAHALE

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri sabah saatlerinden itibaren şehirde yaşanabilecek olumsuzluklar için önlem aldı.

Meteoroloji tahminlerinin üzerinde yağışın ardından şehrin bazı noktalarında metrekareye 48 milimetre yağış düştüğü raporlandı. SASKİ ekiplerinin hızlı müdahalesi, birçok noktada olumsuzlukları önledi.

48 MİLİMETREYE KADAR YAĞIŞ

Çok kuvvetli sağanak Hendek'te metrekare 48 milimetre yağış bıraktı. Sapanca, Erenler ve diğer ilçelere de metrekareye ortalama 20-25 milimetre yağmur düştü.

Yağışın ilk anından itibaren teyakkuzda olan SASKİ kadrosu, şehrin cadde ve sokaklarında kuvvetli yağış esnasında 125 kişilik ekiple canla başla çalıştı.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR"

Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "Şehrimizin dört bir yanında günün ilk saatlerinden itibaren çok kuvvetli bir yağış etkili oldu ve hayatı olumsuz etkiledi. SASKİ ekiplerimiz tahminler oluştuğu andan itibaren teyakkuz haline geçerek 125 kişilik bir ekiple yoğun bir mesai harcadı. Bazı noktalarda oluşan lokal aksaklıklar hızlı müdahaleyle çözüldü. Kalıcı bir sorun ise an itibarıyla bulunmuyor" denildi.