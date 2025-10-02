Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Bayrakcı koordinatörlüğünde hazırlanan "Resilience Empowerment for Adaptation Capacity of Teachers in Post-Disaster Sustainability of Education - REACT Academy" adlı proje, 1,5 milyon Avro hibe desteği almaya hak kazandı. Böylece Sakarya Üniversitesi Teacher Academy desteği alan Türkiye’deki üç üniversiteden biri oldu. Erasmus+ çerçevesinde yürütülen Teacher Academies, Avrupa genelinde yalnızca sınırlı sayıda üniversiteye verilen, en yüksek bütçeli eğitim projelerinden biridir. Bu yıl 145 başvuru arasından yalnızca 17 proje desteklenmeye değer bulundu. REACT Academy bu seçkin projeler arasında yerini aldı. Proje; Türkiye, İtalya, İsveç, Portekiz, Polonya ve Yunanistan’dan üniversiteler ve kurumların iş birliğiyle yürütülecek. Seminerlerden atölyelere, yaz okullarından konferanslara kadar pek çok etkinlik üç yıl boyunca hayata geçirilecek. REACT Academy’nin odak noktası, afet sonrası eğitimde sürdürülebilirliği sağlamak. Proje kapsamında öğretmenlere: kriz yönetimi, psikolojik dayanıklılık, dijital içerik ve materyal kullanımı, iletişim ve iş birliği becerileri kazandırılacak. Bu çalışmalar sayesinde yalnızca öğretmenler değil, aynı zamanda öğrenciler, aileler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları da projeden doğrudan fayda sağlayacak.

Eğitim Fakültesinin proje başarısı

"REACT Academy" Projesi’nin hazırlık süreci hakkında konuşan Prof. Dr. Bayrakcı, bu derece büyük ve uluslararası iş birliği gerektiren projeyi yazmak ve ortaklık yapısını oluşturmak için hem akademik olarak hem de proje yazım tekniği alanlarında uzman ve yetkin bir ekip ile çalıştıklarını belirtti. Projenin tasarlanmasında ve yazımında farklı kurumlardan Dr. Cansu Bayrakcı, Dr. Seda Demir, Dr. Neslihan Demiriz ve Dr. Hande Özkeskin’in yanı sıra Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Çalışkan’ın, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Dursun Aksu’nun, Doç. Dr. Gülden Kaya Uyanık’ın, Dr. Mehmet Uysal’ın ve Dr. Samet Makas’ın akademik desteklerini aldıklarını belirtti. Ayrıca Doç. Dr. Ömer Cem Karacaoğlu’nun Delaware Üniversitesi Afet Araştırma Merkezinde araştırmacı olarak bulunurken projeye afet araştırmaları açısından katkıda bulunduğunu söyledi.