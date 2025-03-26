Köprü Uluslararası Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen satranç turnuvası 3 gün sürdü. Organizasyonun ilk oturumunda, katılımcılara oyun kuralları detaylı bir şekilde aktarıldı ve turnuva süreci hakkında bilgilendirme yapıldı. Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile Köprü Uluslararası Öğrenci Topluluğunun öğrenciler arasındaki bağları güçlendirmek ve kültürlerarası etkileşimi artırmak hedefiyle ortaklaşa gerçekleştirdiği organizasyonda farklı bölümlerden öğrenciler strateji ve düşünme becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Turnuvanın şampiyonu olan TÖMER’de hazırlık eğitimi gören Ekonomi ve Finans Bölümü öğrencisi Ahmad Mubaarak’a, finalin ardından katılım belgesi takdim edildi.

Kaynak: İHA