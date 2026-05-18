Cumartesi Pazaryeri’nde gerçekleştirilen ziyarette CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Esnaf, yüksek maliyetler nedeniyle satışların düştüğünü, vatandaşlar ise alım gücünün giderek azaldığını dile getirdi.

“Alım Gücü Düştü”

İlçe Başkanı Şahin yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın alım gücü her geçen gün düşüyor. Emekli maaşları yetersiz kalıyor, üretimde girdi fiyatlarının yüksekliği hem üreticiyi hem tüketiciyi sıkıntıya sokuyor” ifadelerini kullandı.

Üretimde Girdi Maliyetleri

Mazot, gübre ve diğer üretim girdilerindeki artışın pazara doğrudan yansıdığını belirten Cumhuriyet Halk Partisi İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, çiftçinin üretimden kopma noktasına geldiğini söyledi. Bu durumun hem tarımsal üretimi hem de tüketicinin mutfak masrafını olumsuz etkilediğini vurguladı.