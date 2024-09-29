Olay, Küçükbalıklı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi.

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Edinilen bilgilere göre, doğalgaz sayaçlarını kontrol etmek ve fatura kesmek amacıyla binaya çıkan operatör, 2. kata ulaştığında kanlar içinde bir kişinin yerde yattığını fark etti. Hemen durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, 54 yaşındaki 2 çocuk babası ve tekstil işçisi Ayhan Ata'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Otposi sonucunda ölüm şüpheli ölüm olarak tespit edildi. Ayhan Ata'ya ait cep telefonunun inceleneceği öğrenildi. 2 çocuk babası Ayhan Ata doğduğu Yenişehir'in Karaamca köyünde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. 

Kaynak: YAVUZ YILMAZ