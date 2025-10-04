Hakem hataları ve iyi oyuna karşılık atılamayan goller nedeniyle Muğlaspor karşısında 3 puan bırakan Bordo Beyazlılar, bu hafta ise deplasmanda SB Ankaraspor'un konuğu olacak.

Bu sezon oynanan 6 karşılaşmada 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Sultan Su İnegölspor, bu maçlarda rakip fileleri, 9 kez havalandırırken kalesinde ise 8 gol gördü. Bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçın 2'sini kazanan Bordo Beyazlılar, deplasmanda daha etkili bir futbol ortaya koyuyor.

SB ANKARASPOR YENİLMEZLER ARASINDA

Bu sezon lige fırtına gibi başlayan SB Ankaraspor, şu ana kadar ligde 5 maç oynadı. Bu maçların 4'ünü kazanan ekip, 1 maçta ise berabere kaldı. Grupta namağlup olan 4 ekipten biri olan başkent ekibi, ligde attığı 10 gole karılık kalesinde ise sadece 4 gol gördü.

Ligde topladığı 13 puan ve 1 maç eksiğiyle 3. sırada yer alan ekip, maç başı 2 gol ortalaması ile oynuyor. Ekibin en etkili silahı ise orta saha oyuncusu 27 yaşında ki Serkan Köse. Deneyimli oyuncu 5 maçta 5 gol atma başarısı gösterdi.

SB ANKARASPOR-İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Nesine 2. Lig Beyaz grup 7. haftasında SB Ankaraspor, Sultansu İnegölspor arasındaki mücadele 5 Eylül Pazar günü saat 15.00'de Sincan 15 Temmuz Milli Birlik Stadında oynanacak.

Maç Sıfır TV YouTube kanalından canlı yayınlanacak.