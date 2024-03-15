Endeavor Türkiye’nin P&G iş birliğiyle gerçekleştirdiği Scaleup Hızlandırma Programı’nın 5’inci dönemi, işini büyütmek ve global pazara açılmak isteyen 10 girişim ile başladı.

Strateji, iş geliştirme ve farklı ihtiyaç alanlarında sağlanan mentorluk hizmetlerinin yanında, Endeavor’ın uluslararası ağına erişim imkânı sunan Endeavor Türkiye Scaleup Hızlandırma Programı, programa yeni dönemi için seçilen 10 girişimin katılımıyla başladı. Aposto, B2Metric, Comodif, Kidolog, Masraff, Mega Fortuna, Twiser, Uppy, Usersdot ve Vigo ‘Scaleup Programı’nın 5’inci dönemine katılmaya hak kazanan girişimler oldu. Endeavor Girişimcisi olma potansiyeli yüksek, her biri hızlı büyüme sürecinde olan bu girişimler, ürünlerini ölçeklendirme, operasyonlarını genişletme ve globale açılma gibi alanlarda dernekten destek alıyor.

Mart 2024 tarihinde başlayan ve dört ay sürecek program boyunca Scale-up şirketlerinin kurucu ve CEO’ları, hukuk, teknoloji, ürün, markalaşma, yetenek, kültür ve yatırım konularında grup atölye çalışmalarına katılacak, başarılı dernek girişimcilerinden birebir mentorluk alacaklar. Katılımcı şirketlerin kurucu ortakları aynı zamanda ‘Founders Forum’larda benzer aşama girişimlerde yaşanan sorunları tartışma ve iş geliştirme fırsatlarına sahip olacaklar.

Scaleup Hızlandırma Programı’nın 5’inci dönemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, “P&G desteğiyle gerçekleştirdiğimiz Scaleup programımızın beşincisine başlamanın gururu içerisindeyiz. Dernek olarak, girişimcilere doğru mentorluğu sağlamak ve uluslararası pazarlara açılma konusunda destek olmak en önemli önceliğimiz. Scale-up’lar, yani hızlı büyüyen girişimler için geliştirdiğimiz programımıza seçilen girişimler, aynı zamanda Endeavor’un seçim sürecine dahil olarak, bu süreçte daha emin adımlarla yürüyor. Yanımızda P&G gibi bir ortakla bu programı yürütmek ise gücümüze güç katıyor. Bu özel programa bu yıl dahil olan tüm girişim ve girişimcilere şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kumaş, Ev, Bebek ve Kadın Bakım Ticari Operasyonlar Başkan Yardımcısı Değer Kurtaslanoğlu, ise “Bugün dünyanın en büyük temizlik ve kişisel bakım firmalarından biri olmamızda büyük rol oynayan inovasyon anlayışımızla girişimciliğe hep destek verdik. Çünkü biz bilginin paylaşıldıkça, aktarıldıkça değerli olduğuna inanıyoruz. DNA’mızda bulunan yenilikçi düşüncenin yanı sıra günümüz dünyasında, yalın ve hızlı uyum sağlama odaklı bir yenilikçi zihniyetle girişimcilik ekosistemine daha yakın olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan deneyimleri ile onlara rehberlik eden, girişim fikrinin hayata geçmesi için finansal katkı sağlayan yetkin bir şirketin varlığı, Scaleup aşamasındaki girişimcilerin hızlı büyümelerinin kilidini açıyor. Bu doğrultuda Endevour Derneği iş birliğiyle ’ScaleUp Hızlandırma Programı’nı Türkiye’de beşinci kez desteklemek ve program kapsamında çok sayıda girişimciyle bir araya gelerek yeni iş ortaklıkları fırsatlarını değerlendirmek, bizim için büyük bir önem taşıyor” dedi.