Enerji sektörünün önde gelen firmalarından Zorlu Enerji, rüzgâr türbinlerindeki major ekipmanların atölye seviyesi bakım hizmetleri ve bu alandaki yenilikçi çözümlerin geliştirmek için önemli bir iş birliğini hayata geçiriyor.

Rüzgar türbinlerinde kullanılan gearbox, ana yatak gibi kritik ekipanların rulmanlarının tasarım ve üretimini yapan, rüzgar enerji sektöründe önde gelen firmalardan Almanya merkezli teknoloji şirketi Schaeffler’le Türkiye’deki rüzgâr türbini bakım hizmetleri ve çözümlerini geliştirecek stratejik bir ortaklık anlaşması imzalandı. Zorlu Enerji; yapılan ortaklık kapsamında Denizli’de rüzgâr türbini bileşenlerinin komple onarım ve revizyonunun yapılmasını sağlayacak ’Zorlu Onarım ve Yenileme Merkezi’ni kurdu.

Dişli kutusu ve ana şaft rulmanlarının değiştirilmesi dahil olmak üzere rüzgâr türbini bileşenlerinin komple bakımınının yapıldığı Zorlu Onarım ve Yenileme Merkezi, ilk etapta Zorlu Enerji’nin rüzgâr enerji portföyüne hizmet vermek amacıyla hayata geçirildi. Sonraki aşamada kritik bakım ve revizyon hizmetlerini bölgedeki diğer rüzgâr santrali operatörlerine de yaygınlaştırmayı planlayan şirket, rüzgâr enerjisi üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması yönünde bu anlaşmayla önemli bir adım attı. Türkiye genelinde endüstri alanında kapsamlı bir ürün yelpazesi sunan Schaeffler ve Türkiye’nin yenilenebilir enerji sektörünün önde gelen firmalarından Zorlu Enerji, bu stratejik iş birliğiyle ülke içindeki rüzgâr enerjisi üretiminin verimliliğini, sürdürülebilirliğini ve güvenilirliğini artırmayı hedefliyor.

Schaeffler Türkiye CEO’su Yusuf Bulut, "Güvene ve ortak hedeflere dayalı ortaklıklar kurmaya kesinlikle inanıyoruz" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Zorlu Enerji ile olan iş birliğimiz, rüzgar enerjisi sektöründe teknik yeterliliği artırma ve sürdürülebilirliği teşvik etme konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor. Rüzgâr türbini bakımında devrim oluşturan bu ortaklığın en önemli unsuru, ilk adım olarak Zorlu Onarım ve Yenileme Merkezi’nin Denizli’de kurulmasıdır.”

Denizli’de kurulan Zorlu Onarım ve Yenileme Merkezinde rüzgâr türbini bileşenlerinin komple bakımı yapılıyor

Enerji sektöründe büyük bir dönüşüm yaşandığını, bu dönüşümün merkezinde de yenilenebilir enerji olduğunu belirten Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdürü Ali Kındap şunları ifade etti: “Türkiye’deki elektrik üretimimiz yüzde 100’ü yenilenebilir kaynaklardan geliyor. Sektörümüzde rüzgâr enerjisine yatırım yapan ilk şirketlerden biriyiz, bu alandaki yatırımlarımıza 2008 yılında başladık. Türkiye’de rüzgâr türbini bakım hizmetleri ve çözümlerini geliştirmek için Schaeffler ile yaptığımız anlaşmayı çok önemli buluyoruz. Bu iş birliği sonucunda kurulan Zorlu Onarım ve Yenileme Merkezimizde, rüzgâr türbini bileşenlerinin fabrika seviyesi bakımını yapmaya başladık. Bu sayede, sektörümüzde yerli kaynak kullanımını artırmayı ve istihdam konusunda da fırsat oluşturmayı amaçlıyoruz. Bugün Türkiye’de 4 bin civarında rüzgâr türbini bulunuyor. Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında rüzgâr enerjisine ciddi anlamda yatırım yapılması bekleniyor. Bu anlamda sahalarda türbinlerin kritik ekipmanlarının tamir ve bakımlarını kendi kurduğumuz atölyede, tümüyle yerli kaynak ile yapabilecek konuma gelmek bize gurur veriyor. Yaptığımız bu anlaşma ile tesisimizi dünya ölçeğinde hizmet veren bir konuma ulaştırmaktan memnuniyet duyuyoruz.”