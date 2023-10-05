Küçükçekmece’de sabah saatlerinde Beşyol metrobüs durağındaki üst geçitte kalabalık ve uzun kuyruklar oluştu. Yenileme çalışması nedeniyle bazı merdivenleri kaldırılan üst geçidi kullanarak işe ve okula gitmek isteyenler, merdivenlerden inmek için dakikalarca bekledi.

Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında üst geçit yenileme çalışması nedeniyle sökülen merdivenler yoğunluğa neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenileme çalışması nedeniyle Beşyol metrobüs durağındaki üst geçidin iki tane merdiveni söküldü. 2 Ekim’de başlayan yenileme çalışmaları bölgede okula giden ilkokul, lise ve üniversite öğrencileri ile işe giden vatandaşları olumsuz etkiledi. Üst geçitte vatandaşların inip çıkabilmek için dakikalarca kuyrukta beklediği anlar kameralar tarafından kaydedildi. Yaşanan olumsuz durumla ilgili vatandaşlar İBB’ye tepki gösterdi.

Duruma tepki gösteren ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş, “Şu milleti dar kalıba sokmanın bir alemi var mı? Görüyorsunuz dün izdihamdı, iç içe. Sen getiriyorsun burayı söküyorsun. Küçücük, daracık bir yerde bu kadar milleti süründürüyorsun. Çile çekiyoruz, bu millet çileli değil mi? Dün millet buradan kaçıyordu, köprü yıkılacak diye. Metrobüse binemiyoruz, kuyruklar vardı. Bu ne biçim belediyecilik. Sürekli olmuyor, bu merdivenleri sökünce oldu” dedi.