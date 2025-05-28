Almanya ve İtalya vizeleri için başvuruların yapıldığı resmî platform iDATA’da randevu sistemi, büyük ölçüde aracıların kontrolüne geçmiş durumda. Turistik vizeden aile birleşimine kadar tüm kategorilerde, doğrudan randevu almak isteyenler çoğu zaman "uygun tarih yok" uyarısıyla karşılaşıyor. Buna karşılık, aracı firmalar bu randevuları 200 ila 1000 Euro arasında değişen ücretlerle satışa sunuyor.

Ankara ve İzmir’de randevu başına 200 Euro talep eden aracıların, İstanbul’da bu fiyatı 250 Euro’ya çıkardığı belirtiliyor. “VIP” ya da “Altın başvuru” gibi adlarla pazarlanan bazı randevular ise 1000 Euro’ya kadar yükseliyor. Oysa iDATA’nın resmi hizmet bedeli yalnızca yaklaşık 45 Euro. Aracı firmaların sistemde toplu randevu alarak bireysel başvuru sahiplerine fırsat bırakmadığı ve süreci keyfi şekilde yönlendirdiği öne sürülüyor.

Alman Konsolosluğu'ndan henüz bir yanıt gelmedi

Alman Konsolosluğu’nun yanıt vermemesi, iDATA sisteminin sorgulanamaması ve sahte e-postalarla dolandırıcılık olayları krizi derinleştiriyor. Aile birleşimi bekleyenler, öğrenciler ve iş insanları aylarca beklerken milyonlarca Euro kayıtdışı biçimde el değiştiriyor. Vizesi reddedilenlerin ödediği ücretler iade edilmediği gibi, hangi gerekçeyle ret alındığı da açıklanmıyor.