Scooter gezisi acilde bitti

Köpekten kaçan 2 kafadar yaralandı

Mahmudiye mahallesi Ortaköy yolu üzerinde Scooter ile gezen iki kafadar köpekten kaçarken kaza yaptı. Yaralanan 2 kişi acilde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kiralıkları scooter ile gezintiye çıkan Suriye uyruklu Hala Elali Elali (24) ile Mustafa Elhac Muhammed (26) Ortaköy yolu üzerinde köpek kovaladı. Kaçmaya çalışan iki kafadar scooterdan düşerek yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.