SEAH Girişimsel Radyoloji ve Anjiyografi Merkezi Ülkemizde faaliyet gösterip Avrupa’da tanınan bir eğitim merkezi olarak kabul edildi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SEAH) son 5 yıldır aktif olarak çalışan Girişimsel Radyoloji ve Anjiyografi Merkezi, Avrupa Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği (CIRSE) tarafından tanınan eğitim merkezi olarak kabul edildi. Türkiye’de bu belgeyi alan dört klinikten biri olan Merkezin Yöneticisi Prof. Dr. Mehmet Halil Öztürk, girişimsel radyolojinin geniş bir tanı ve tedavi alanı olduğunun altını çizdi. Öztürk, girişimsel radyolojinin birçok hastalık grubunda, radyolojik cihazlar eşliğinde yapılan tanı veya tedavi edici ameliyat benzeri işlemleri içerdiğini kaydetti. Bu yönde SEAH’ta üç yıldır önemli çalışmalara imza atıldığına değinen Öztürk, sadece bölgeye hizmet eden değil ülkenin her yerinden hasta kabul eden bir merkez haline geldiklerini belirterek, “Girişimsel radyoloji alanında önemli bir kuruluş olan CIRSE’nin Merkezimizi Eğitim Merkezi olarak onaylaması ile uluslararası düzeyde de tanınır hale geldik ve bu da bizi ayrıca gururlandırdı. Çalışmalarımıza destek veren yöneticilerimize ve idarecilerimize de çok teşekkür ederiz” dedi.

“Bu başarı tüm bölümün”

Öztürk, bu üstün başarının bir ekip çalışmasının sonucu olduğunu, bu başarıda Girişimsel Radyoloji bölümünde kendisi ile beraber çalışan Doç. Dr. Onur Taydaş, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özdemir ve Uzm. Dr. Ömer Faruk Topaloğlu’nun emekleri ve radyoloji kliniğinde çalışan bütün hekimlerin ve girişimsel radyoloji bölümünde hizmet veren bütün çalışanların katkıları olduğunu belirtti. SEAH Girişimsel Radyoloji ve Anjiyografi Merkezinin Ülkemizde sayılı merkezlerden biri olmasından dolayı memnuniyetini dile getiren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir “Bu önemli başarı için başta Prof. Dr. Halil Öztürk olmak üzere emeği geçen bütün klinik hekimlerini ve çalışanlarını kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.