

Osmaniye mahallesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Osmaniye mahallesi Şebboy caddesi üzerinde meydana geldi. Şebboy caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Eren Y.(20) yönetimindeki 16 AUF 705 plakalı motosiklet, sokaktan çıkış yapan sürücü Mehmet Ali Ş. Yönetimindeki 16 ARG 879 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



