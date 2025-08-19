Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ocak-Temmuz dönemi ihracat verilerini açıkladı. Bu dönemde 23 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, 50 ilde ihracat artışı kaydedildi.ANKARA (İGFA) - 2025 Yılı Ocak-Temmuz dönemine ilişkin yılın 7 ayına yönelik ihracat verileri belli oldu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 50 şehirde ihracat artış gösterdi.

Bakanlık, yüksek katma değerli, rekabetçi ve sürdürülebilir ihracat hedefiyle politikalarını sürdürdüğünü belirtti.

İhracatı yalnızca belli merkezlerde yoğunlaştırmak yerine Türkiye’nin her bölgesine yaymayı amaçladığının vurgulandığı açıklamada, yerel üretim ve istihdamı teşvik ederek bölgesel kalkınmayı desteklediği ve daha müreffeh bir Türkiye idealine katkı sağladığı ifade edildi.

TEMMUZ AYI İHRACAT PERFORMANSINDA İSTANBUL LİDER

2025 Temmuz ayı verilerine göre, illerin ihracat performansında İstanbul 5 milyar 835 milyon dolarla lider oldu.

Kocaeli 3 milyar 258 milyon dolarla ikinci, İzmir 2 milyar 13 milyon dolarla üçüncü, Bursa 1 milyar 725 milyon dolarla dördüncü, Ankara ise 1 milyar 303 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

Geçen yıla kıyasla en fazla ihracat artışı İstanbul’da 831 milyon dolar, Kocaeli’de 554 milyon dolar, Ankara’da 382 milyon dolar, Bursa’da 269 milyon dolar ve İzmir’de 150 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bakanlık, Temmuz ayı verilerinin Türkiye’nin dört bir yanındaki güçlü ihracat başarısını yansıttı.