Alacaklı olan iş insanı İsmail İbrahim Çağlar’ı, Erzan’ın avukatı arayarak “Borç bizim borcumuz. Şuan 100 bin doları taksitle verebiliriz” konuşması yaptı. Çağlar ise teklife karşılık olarak “hayır” dediği öğrenildi.

Erzan, İsmail İbrahim Çağlar ile avukatı Candaş Gürol sayesinde tanıştılar. Erzan’ın gelir vaadi yüksek olan teklifini bu sayede kabul etmişti. Bir süre Erzan ile sevgili olan Güral, Çağlar’ın iş yerine 2 milyon 910 dolar getirdiği anlaşıldı. Dava dosyasında tanık olarak Çağlar’ın sekreteri Senem Oktay dinlendi. Oktay “Benim patronum olan İsmail İbrahim Çağlar telefonumu aradı ve avukat Gürol’un bir çanta getireceğini söyledi. O çantayı ise Erzan’a vermem gerektiğini belirtti” sözlerini kullandı.

O Para İsviçre’denmiş

İsmail İbrahim Çağlar’ın avukatı bir dilekçe sundu. Dilekçede “Müvekkilimin parası İsviçre’de bir bankada duruyordu. Paranın bir kısmını Türkiye’ye getirmek istedi fakat boşanma davası yüzünden mal varlığına el koymuştu. Müvekkilim ise avukat Gürol’un hesabına attı. Avukattan eli ile teslim aldı ve Denizbank’a yatırdı” ifadelerini kullandı.