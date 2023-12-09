Hakkında işlem yapılan 17 kaçak göçmenin işlemlerinin bitmesiyle sınır dışına gönderileceği belirtildi. İstihbarat çalışmaları, İnegöl ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütüldü. Çalışmalarda, ilçenin merkezinde gizlenmiş kaçak göçmen olduğu haberine ulaşıldı.

Gelen ihbarlar sonrasında ekipler fiziki takibe başladılar. Bu sayede kaçak olan göçmenlerin Cuma Mahallesi’nde yaşadıklarını tespit ettiler. Yaşadıkları eve baskın düzenlendi ve o baskında tam 17 kaçak olan göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. 17 kaçak göçmen hakkında işlem başlatıldı ve işlemler sonucunda sınır dışına gönderileceği belirtildi.

Göçmen ve kaçak göçmen nedir?

Kaçak göçmen, izin almadan ve belgesiz bir şekilde gitmiş oldukları ülkede yaşayan kişilerdir.

Göçmen, gideceği ülkenin iznini alarak oraya yerleşen kişidir. Genelde ekonomik şartlar sebebi ile kendi ülkelerini terk edip başka ülkelere yerleşirler.