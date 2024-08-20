AK Parti, her seçim sonrası bir sonraki seçim için hazırlıklara hızla başlıyor ve bu kez çalışmalara gurbetçilere yönelik faaliyetlerle giriş yaptı. İlk adım olarak, sınır kapılarında yurt dışında yaşayan Türklere AK Parti'nin hizmetlerini anlatan broşürler dağıtılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı, 2028 seçim hazırlıklarına yoğunlaşarak bu çalışmalara öncülük ediyor. Başkanlık, sınır kapılarına giderek tatil için Türkiye'ye gelen gurbetçilere, son 23 yılda yurt dışındaki Türkler için yapılan hizmetleri içeren kitapçıklar dağıttı. Bu kitapçıklarda, oy kullanma imkanları, e-Devlet üzerinden Türkiye’ye gelmeden yapılabilen resmi işlemler, nüfus ve pasaport işlemleri, dövizle askerlik, sosyal güvenlik, sağlık, gümrük, trafik ve seyahat kolaylıkları gibi konular detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ayrıca, kitapçıkta 2002 yılında 163 olan dış temsilcilik sayısının 260’a çıkarıldığı, e-Konsolosluk hizmeti, gezici konsolosluk hizmeti ve 8 dilde 7/24 hizmet veren konsolosluk çağrı merkezinin hayata geçirildiği bilgileri de yer alıyor. Bununla birlikte, yurt dışında yaşayan vatandaşlar arasından milletvekilleri seçilmesi gibi önemli gelişmelere de dikkat çekiliyor.

HER ALANDA HİZMET

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının hayatını kolaylaştırmayı ve her alanda onlara yardımcı olmayı amaçlayan çeşitli kurumların çalışmaları da bu kitapçıkta yer buluyor. Yunus Emre Enstitüsü, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığı, Türkiye Maarif Vakfı ve TBMM Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu gibi kuruluşların faaliyetleri kapsamlı bir şekilde ele alınıyor.

23 YILIN HİKÂYESİ

2023 seçimlerinde 73 ülkede, 151 dış temsilcilikte ve 16 şehirde toplamda 692 sandık kurulmuş ve dünya genelinde yüzde 56,3 katılım oranıyla rekor bir seviyeye ulaşılmıştı. AK Parti, Türk pasaportuyla vizesiz veya kapıda vize alarak seyahat edilebilen ülke sayısını 42’den 118’e çıkardı. Gurbetçilere dövizle bireysel emeklilik imkanı sundu. Borçlanma yoluyla emekli olanlara yarı zamanlı çalışma hakkı tanındı. Dövizle askerlik imkanı getirilirken, 21 günlük temel eğitim şartı kaldırıldı. Yurt dışından getirilen araçların Türkiye'de kalma süresi 185 günden dört yıla uzatıldı. Türk Hava Yolları'nın 2002 yılında 78 olan uçuş noktası ise günümüzde 350'ye yükseldi.