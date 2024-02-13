Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze bölgelerindeki 2 milyonu aşkın müşteriye kesintisiz enerji hizmet sunma hedefine yönelik 2023 yılı bakım ve onarım çalışmalarını başarıyla tamamlayan SEDAŞ, 2024 yılında da aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), 20 bin kilometrekarelik faaliyet bölgesindeki aydınlatma altyapısının bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. SEDAŞ’tan yapılan açıklamada, müşteri memnuniyetini her zaman öncelikli olarak görüldüğü belirtilerek, 2023 yılında 10 bin 206 metre alçak gerilim (AG) kablosu, 13 bin 445 ampul, bin 418 armatür ve muhtelif tipte aydınlatma ekipmanlarının değişimini kapsayan aydınlatma programının başarıyla tamamlandığı kaydedildi. Açıklamada, elektrik dağıtım faaliyet bölgesi genelinde bulunan 9 bin 782 aydınlatma şebekesinin periyodik kontrollerinin bu yıl devam edeceği de vurgulandı.