Çalışma hayatı boyunca iş makineleri ve lojistik gibi çeşitli alanlarda ticari faaliyetlerde bulundu. 2012 yılında kurmuş olduğu şirketin yönetim kurulu başkanlığını sürdürerek, İnegöl'de pek çok insana istihdam alanı sağladı.

İnegöl'e olan bağlılığı sadece iş dünyasıyla sınırlı olmadı. İnegöl Taşıyıcılar Kooperatifi, İnegöl Kafkas Spor Kulübü ve İnegöl Kafkas Folklor Derneği gibi önemli kuruluşlarda yönetici pozisyonu dahil farklı görevlerde bulundu.

Evli ve üç çocuk babası olan ve aile değerlerine verdiğim önem veren Yavuz, iyi derece Gürcü dili de biliyor.

Milliyetçi çizgisiyle tanınan Yavuz, bir dönem İYİ Parti’de yönetim kurulu üyeliği yaptıktan sonra istifa edip Bursa’nın İnegöl ilçesinde Gelecek Partisi’nin kurucu ilçe başkanı oldu.

Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Gelecek Partisi’nin İnegöl Belediye Başkan adayı olan Sedat Yavuz, her bireyin yaşam kalitesini arttırmak ideali ile seçim maratonunda 50 vizyon proje hazırladı.