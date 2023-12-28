Sefo ise "Bilmem mi?" şarkısıyla tanınmış, rap dünyasındaki diğer sanatçılarla girdiği polemikler, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sıkça konuşulan ünlüler arasında yer alıyor.

Sosyal Medyada Çok Konuşuldu!

Alizade'nin son yaptığı hareketler, sosyal medya kullanıcılarının çok fazla ilgisini çekmiş ve değişik yorumlar yapılmasına sebep olmuştu. Önce Ezhel ile paylaştığı videolarla gündeme gelen sanatçı, ardından Sefo ile çektiği 'arkadaşlık' videoları sayesinde ilgi odağı oldu. Ancak duvara yaslanmış cool tavrıyla bilinen Sefo ile Alizade'nin twerk performansındaki uyumsuzluk, sosyal medyada geniş çaplı bir tartışma başlattı. Türkçe Rap alanında öne çıkan her iki sanatçının da bu hareketi çok konuşuldu. Z kuşağının ilginçliğinden, bu sanatçıları kim dinliyora kadar yapılan sert eleştiriler, dile getirilen yorumlar arasında bulunuyor!