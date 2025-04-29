Nevşehir Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun, eğitim faaliyeti esnasında yaşanan kaza sonucunda şehit oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit Uzun ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin başı sağ olsun. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.İs.Asb.II.Kad.Kd.Bçvş. Hüseyin UZUN içtima alanında atış eğitimi esnasında elim bir kaza sonucu yaralamış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."