ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya’nın doğu ve batı ilçelerindeki mezarlık alanlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri ilçelerdeki mezarlık alanlarında hummalı bir çalışma gerçekleştirirken, mezarlar aralarındaki yollarda bozulan bordür taşlarını yeniliyor. Ekipler, mezar duvarlarında düzenleneme yaparak, yıkılan duvarlar onarılıyor boyanıyor. Mezarlık alanlarındaki büyüyen ot ve bitkiler kesilirken, bir yandan da ilaçlama yapılıyor. Vatandaşların rahat bir şekilde kabir ziyareti yapabilmesi amacıyla ekipler, titiz bir çalışma yürütüyor.

Kaynak: İGF