Türkiye bir kez daha görev başında hayatını kaybeden bir kahramanına veda ediyor.

102.Topçu Alay Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Çakır, öğle saatlerinde birliğinde askeri araca bakım yaparken talihsiz bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bakım sırasında hareket halinde olan bir kurtarıcı aracın manevrası sırasında Çakır’ın fark edilmediği ve iki araç arasında sıkıştığı öne sürüldü.

Ağır yaralı olarak hemen hastaneye sevk edilen Uzman Çavuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit düştü. Görev başında yaşanan bu trajik olay, silah arkadaşlarını ve tüm Türkiye’yi derin bir üzüntüye boğdu. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.