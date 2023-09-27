Körfez Yeniyalı Mahallesi’nde bulunan Şehit Abdulsamet Özen Parkı’nda yenileme çalışması başlatıldı.

Körfez Belediyesi, Yeniyalı Mahallesi’nde bulunan ve bölgedeki önemli yaşam alanlarından biri konumundaki Şehit Abdulsamet Özen Parkı’nda yenileme çalışması başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde sulama ve elektrik hatları da yenilemeye alındı.

Mevcut alanların tekrar düzenlendiği park içerisinde çocuklar için bulunan oyun alanı genişletti ve zemini yenilendi. Daha önce parke olan alan da çime çevrilmesi için çalışma başlatıldı. Kamelya sayılarının da artması ile Şehit Abdulsamet Özen Parkı yeni bir görünüme kavuşacak. Yetkililer, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti.